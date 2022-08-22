توصلت دراسة علمية إلى أن تناول موزة في اليوم يمكن أن يحمي النساء من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. ووجدت الدراسة أن الحميات الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، ترتبط بخفض ضغط الدم، خاصة عند النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من الملح.



ويقول الباحثون إن الاستهلاك المنتظم لأطعمة مثل الموز والأفوكادو والسلمون (الغنية بالبوتاسيوم)، يمكن أن يساعد على تقليل الآثار السلبية للملح، وبالتالي يكافح أمراض القلب والأوعية الدموية. وأوضح الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن المعدن يساعد على الحفاظ على صحة القلب، لكن النساء هن الأكثر استفادة من الرجال.



ووفقا للدراسة، فإن العلاقة بين البوتاسيوم والأضرار التي تلحق بالقلب كانت هي نفسها بغض النظر عن تناول الملح، ما يشير إلى أن البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب.



وقال البروفيسور ليفرت فوغت من المراكز الطبية بجامعة أمستردام بهولندا، الذي قاد الدراسة: «من المعروف أن الاستهلاك العالي للملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح، ولكن هذا صعب عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة». وأضاف: «في دراستنا، ارتبط البوتاسيوم الغذائي بأكبر فوائد صحية لدى النساء».



وأوضح البروفيسور فوغت: «تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد على الحفاظ على صحة القلب، لكن تستفيد النساء أكثر من الرجال. وكانت العلاقة بين أحداث القلب والأوعية الدموية والبوتاسيوم هي نفسها بغض النظر عن تناول الملح، ما يشير إلى أن البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب، بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم».



وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما) بالحاجة إلى 3500 مغ من البوتاسيوم يوميا، وينبغي أن يكونوا قادرين على الحصول عليها من نظامهم الغذائي اليومي. وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان والأسماك.

المصدر: «إندبندنت»