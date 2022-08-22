حذرت د.ليديا سينيتسينا، من خطر تطور بعض الأمراض بسبب نقص تركيز عنصر الماغنيسيوم في الجسم فترة طويلة.



وتشير الطبيبة إلى أن «عنصر الماغنيسيوم، هو أحد أهم العناصر المعدنية لعمل الجهاز العصبي. كما أنه يسهم في عمليات تبادل خلايا الجهاز العصبي للطاقة والكهرباء وكذلك العضلات الهيكلية والملساء. والأهم، أنه يساعد الجهاز العصبي في التغلب على الإجهاد».



وتضيف: والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي والإسهال المزمن ومرض السكري واستأصلت الغدة الدرقية عندهم، هم ضمن مجموعة الخطر، لذلك يحتاجون إلى نسبة أعلى من عنصر الماغنيسيوم مقارنة بالآخرين.



وتشير إلى أن الأعراض الأكثر انتشارا لنقص الماغنيسيوم في الجسم، هي اضطراب النوم ليلا، والإجهاد الدائم، والتهيج العصبي واللامبالاة والتشنجات العضلية المختلفة.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»