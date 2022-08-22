اختتم في مدينة صباح السالم الجامعية البرنامج التدريبي لطلبة المعهد الإنشائي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت في تخصصات السلامة الإنشائية والأعمال الصحية ومراقب مبان، وذلك بحضور مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت أ.د.خالد الهزاع، في حرم جامعة الكويت في منطقة الشدادية.



وأوضح أ.د.الهزاع أن البرنامج الإنشائي وفر التدريب الميداني في التخصصات الهندسية والإدارية لعدد (1136) متدربا خلال الفترة منذ عام 2015 إلى عام 2022 من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، فضلا عن المتدربين المستقلين، مضيفا أن البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت من موقع مسؤوليته بتولي مهام إنجاز مدينة صباح السالم الجامعية، يعد الأرضية المناسبة للمشاركة الإيجابية في التدريب الميداني عبر استثمار خبرات وإمكانات عدد كبير من المقاولين والاستشاريين العالميين العاملين في مختلف مواقع مشاريع المدينة الجامعية، حيث تبنى المساهمة في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المدربة عمليا عبر فتح قنوات تعاون بينه وبين المؤسسات التعليمية، ومنها جامعة الكويت، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووزارة العدل، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والكلية الأسترالية، وجهات أخرى مهتمة بالطابع التدريبي لكوادرها البشرية في المجال الهندسي والإنشائي والعقود وغيرها.



وبين أ.د.الهزاع أن أهمية التدريب الميداني لأي متدرب تكمن بالتطبيق العملي لما تعلمه في الفصول الدراسية، وذلك بإتاحة الفرصة للمتدرب للانخراط في بيئة العمل الحقيقية، مما يمكنه من الاطلاع والإلمام بالمشاكل والصعوبات المحيطة بمواقع العمل وكيفية مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنشائي اعتمد أنظمة تدريبية متكاملة ابتداء من تحديد احتياجات المتدرب من المهارات المستهدفة، ومن ثم انتقاء وتوفير المهندسين المختصين أو المسؤولين عن التدريب الميداني والتنسيق معهم لتحديد محتوى البرنامج التدريبي بما يتناسب مع طبيعة نشاط التدريب الميداني وفق جدول تدريبي متخصص، وانتهاء بتقييم المتدرب ومنحه شهادة تدريب تخوله للاستفادة منها في سوق العمل.



وحول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وأثرها في حرمان الطلبة الخريجين والفنيين من فرصة التدريب الميداني في مواقع مدينة صباح السالم الجامعية، لفتت مسئولة التدريب الميداني في البرنامج الإنشائي أ.ريما الصمصام إلى أن البرنامج الإنشائي سعى إلى توفير الوسائل التي من شأنها جعل التدريب عن بعد (الافتراضي) بديلا مناسبا بالقدر الكافي، وذلك عن طريق فتح قناة تواصل (منصة تعليمية تفاعلية) بين المتدربين ومجموعة مؤهلة من المهندسين القائمين على التدريب الميداني من ذوي الخبرة العالية والكفاءة، الأمر الذي ساهم في دعم عمليات الشرح المفصل من خلال اتباع آلية دعم عملية الشرح بالصور التوضيحية، والفيديوهات المبسطة، إلى جانب تنظيم الزيارات الميدانية في نهاية فترة التدريب.