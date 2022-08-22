مددت وزارة الصحة إعفاء «البدون» المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية حتى نهاية ديسمبر المقبل، حتى يتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية، على أن يقوموا خلال هذه الفترة بمراجعة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجديد

بطاقاتهم.



وخاطبت وزارة الصحة جميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، لإعفاء البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية منذ فترة زمنية تزيد على الشهر من رسوم العلاج حتى نهاية ديسمبر 2022، على أن يتم تقديم البطاقة الأمنية المنتهية الصلاحية عند تلقي الخدمة الصحية، فضلا عن إعفاء جميع حاملي البطاقات المعتمدة سارية المفعول من رسوم العلاج.