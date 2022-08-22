يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد على المنتخب الإماراتي 37-27 أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي من بطولة آسيا التاسعة والمقامة في البحرين، وربح «الأزرق» أول نقطتين في رصيده.



وتخلد المنتخبات للراحة اليوم على أن تستأنف المنافسات غدا.



وكان منتخبنا الوطني قد التقى أول من امس مع منتخب اليابان في بداية مشواره بالبطولة وخسر المواجهة 26-31، وسيلتقي مع المنتخب السعودي غدا، ثم مع المنتخب العراقي الأربعاء المقبل، ويختتم مبارياته في الدور التمهيدي مع المنتخب القطري يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الأولى البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.



وكان منتخب السعودية قد فاز على العراق 44-22، كما تغلب منتخب قطر على الإمارات 36-22.