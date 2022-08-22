طاقم الشركة تعامل مع الحالة بكل احترافية ومهنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية ان أفراد طاقم رحلة الكويتية رقم KU117 المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك أمس الأحد الموافق 21 أغسطس 2022، تميزوا بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت أثناء الرحلة التي كانت بقيادة الكابتن عبدالوهاب الغانم ، حيث أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية.

وقالت “الكويتية” عبر حسابها على موقع تويتر ان سرعة التعامل مع حالة الولادة جاءت نظراً للتدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها الأمر الذي يجعلهم على أهبة الاستعداد دائماً لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة.