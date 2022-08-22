سيتعين على عشاق اللغز تحمل هذه المشكلة، والتي ترى فيها باندا مخبأة في مجموعة من الحبوب بالأبيض والأسود.

يتميز الوهم المخادع بمجموعة من الأقراص والكبسولات أحادية اللون مختلفة الحجم ، مع إخفاء الدب بينهم.

اللغز هو أحد أحدث المسابقات الذهنية التي يتم نشرها على Playbuzz.

ويُظهر الرسم التوضيحي حبوبًا وكبسولات مستديرة مبعثرة بنمط متكرر من الأسود والأبيض.

لكن في مكان ما هناك ، لا تظهر أشكال الطب بل يظهر شكل وجه دب باندا لطيف.

هذا اللغز هو واحد من العديد من الصور المخفية المحيرة للعقل والتي أسرت مستخدمي الإنترنت.