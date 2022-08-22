عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير إدارة التأمين والضمان الصحي في وزارة الصحة د.أحمد الحسيني، عن تمديد فترة توزيع بطاقات عافية الجديدة على المواطنين المتقاعدين خلال الفترة المسائية في 7 مراكز صحية بجميع المناطق الصحية من الساعة 4 حتى 8 مساء اعتباراً من غد الثلاثاء 23 اغسطس.

وذكر د.الحسيني أن هذا جاء بعد تعليمات مجلس الوزراء في تسهيل انجازات معاملات المواطنين في الجهات الحكومية وبتوجيهات من وزير الصحة د.خالد السعيد، في فتح ابواب الشكاوي والمقترحات، حيث اصدر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.يعقوب التمار أوامر بالتمديد في توزيع البطاقات خلال الفترة المسائية.

وبين د.الحسيني أن المراكز الصحية الـ 7 التي سيتم توزيع بطاقات عافية بها خلال الفترة المسائية هي " مركز الروضة الصحي و مركز عبدالرحمن عبدالمغني و مركز ميرزا التحقيقي في منطقة العاصمة الصحية - مركز محمود حاجي حيدر الصحية في منطقة حولي الصحية - مركز الاندلس والربعي في منطقة الفروانية الصحية - مركز العدان التخصصي في منطقة الاحمدي الصحية - مركز القصر الصحي منطقة الجهراء الصحية"

ونوه الحسيني الى أن اخر يوم لتسليم بطاقات عافية الجديدة في المراكز الصحية هو يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر المقبل.