عاطف رمضان

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فاطمة حمزه نقي، عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2003 وما قبل.

وأوضحت فاطمة نقي في بيان صحافي، ان المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2003 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق "سهل" الحكومي او منصة المؤسسة الالكترونية (www.pahw.gov.kw) ابتداءً من يوم الخميس الموافق 25 اغسطس 2022.

وتؤكد "السكنية" على تواجد فريق من المؤسسه خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للاجابةعن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال اوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.