دارين العلي

نفّذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماءـ حملة تفتيش واسعة أمس بالتنسيق مع فريق التدخل السريع في بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة على محافظة العاصمة كل في مجال اختصاصه.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، ان الحملة تأتي استمرارا لاستراتيجية الفريق في ضبط العقارات المخاالفة التي تتركز فيها بيوت الصفيح والعشوائيات التي تشكل خطورة على الشبكة.

ولفت الى ان الحملة اسفرت عن قطع التيار عن عدد من العقارات ذات التمديدات المخالفة، مشيرا الى انه سيتم تكثيف الحملات وخاصة في محافظات الشمالية والعاصمة تحديدا التي تعتبر واجهة البلاد وكذلك الفروانية التي تعتبر ذات كثافة سكانية مرتفعة وتحوي العديد من التعديات.

وشملت الحملة جولة ميدانية على منطقة الري الصناعية لرصد التعديات وتم فصل التيار الكهربائي بشكل جزئي عن العقارات المخالفة في القسائم الصناعية، كما تم توجيه انذارات لاحدى الشركات التي يقوم عمالها بهدر المياه عبر غسل الواجهات دون استخدام المرشدات ما يخالف قرارات الوزارة في هذا الشأن.

واوضح ان مجمل المخالفات التي تم تسجيلها خلال الشهر الجاري بلغت 35 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة لهذا الشهر تنوعت ما بين تمديدات مخالفة وسرقة تيار ومياه وتغيير مصهرات وغيرها.

واوضح ان الفريق مستمر بعمليات الرصد على العقارات التي يوجد فيها ابراج للاتصالات في السكن الخاص لمخالفتها للقرار البلدية وقرارات وزارة الكهرباء في ما يتعلق بخرائط التمديدات.