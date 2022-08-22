الشامري: استفاد منه 500 مريض وتم تحويل عدد من المرضى إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية

أقامت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي مخيماً طبياً لعلاج المرضى في الصومال على إثر المجاعة التي ألمت بهم وأعلن عنها الرئيس الصومالي، وقدم المخيم استشارات طبية لأكثر من 500 مريض، وتم تحويل عدد من المرضى إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري: إن المخيم الطبي ترك أثراً إيجابياً كبيراً على سكان المخيمات، وأزاح هماً ثقيلاً عن آلاف المرضى والمراجعين، بعد أن تمت مداواتهم وتحويل من يحتاج منهم إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ولفت الشامري إلى حاجة النازحين الصوماليين لمثل هذه المبادرة الإنسانية التي قدّمت الفحوصات الطبية والعلاج المجاني للمراجعين من الشرائح والفئات العمرية المختلفة، وفي وقت وجيز، وهي أمور ما كانت ستتوفر نتيجة للأوضاع المأساوية التي يعيشونها.

وبين الشامري أن الإحصاءات الأممية تنذر بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن هناك 7 ملايين صومالي يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 3 ملايين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، فيما يواجه 1.5 مليون طفل حالة سوء التغذية الحاد، إلى جانب 248 ألفاً من النساء الحوامل والرضع يعانون أيضاً سوء التغذية، لافتاً إلى أن كل هذه المؤشرات تعزز احتمال حدوث أزمة المجاعة.

وحث الشامري أهل الخير والمحسنين القيام بواجبهم الأخوي والإنساني من خلال التبرع لصالح إخوانهم المتضررين من الجفاف، والإسهام في إنقاذ حياة هؤلاء الفقراء والمحتاجين من شبح الجوع وسوء التغذية، والتخفيف من معاناتهم، ومواصلة دعم جهود نماء الخيرية الميدانية العاجلة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنين صالح أعمالهم، ويمكن التبرع للحملة عبر موقع نماء الخيرية عبر الرابط التالي: https://www.namaakw.net/4hs6i

وعبر المستفيدون عن سعادتهم بهذه المساعدات، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لأهل الخير ولنماء الخيرية، على ما تقدمه من مساعدات إنسانية هم في أمسّ الحاجة إليها.