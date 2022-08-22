د. رنا الفارس رفعت كتابا مسببا بطلب الحل إلى مجلس الوزراء نظرا لوجود العديد من الملاحظات الفنية والمالية والإدارية

أصدر مجلس الوزراء مرسوما بحل مجلس إدارة هيئة الاتصالات بناءً على توصية من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس.

وكانت د. الفارس قد رفعت طلبا مسببا بحل مجلس إدارة هيئة الاتصالات مشفوعًا في العديد من الملاحظات الفنية والمالية والإدارية المدعمة بما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وكذلك بسبب القرارات التي تسببت بصدور أحكام قضائية ضد الهيئة، والجدير بالذكر أن الوزيرة د. رنا الفارس كانت قد شكلت العديد من لجان التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال الهيئة، وانتهت تلك اللجان إلى ثبوت المخالفات وترسيخ بيئة سوء الإدارة وعدم الالتزام باللوائح والقرارات والقوانين.

وأوضحت المصادر بأن التقرير وكافة المخالفات في طريقها إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

كما تضمن المرسوم تعيين مجلس إدارة جديد من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاتصالات وذلك لمدة 4 سنوات يضم كلاً من م. عمر العمر (رئيساً) و م. خالد العجمي (نائباً) وعضوية كل من د. وليد الحساوي وم. عبدالعزيز الراشد وم. شيماء التركيت وم. رنا الرشيد ود. فهد الزميع.