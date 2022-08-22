قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة مع تحالف شركات بقيادة شركة ارنست اند يونغ للاستشارات، بعد أن حصلت على الموافقات من الجهات الرقابية، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كونها الجهة العامة المختصة بالمشروع، ومعهد الكويت للابحاث العلمية.

وأشارت الهيئة الى أن تحالف الجهة الاستشارية الفائز سيتولى اعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى للمشروع والاعمال الخاصة بمراحل الطرح، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إعداد مستندات التأهيل وإجراءات تأهيل المستثمرين وإعداد وثائق طرح المشروع، والاشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية للمشروع، والتنسيق مع المستثمرين، وذلك حتى نهاية الإقفال المالي، وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الاخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سيوفر احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية، ما يعزز الشبكة القائمة وتطبيقا للرغبة السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنتاج ما نسبته 15% من حاجة دولة الكويت للطاقة من مصادر متنوعة بحلول العام 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الاستراتيجية والتنموية في الدولة وتنفيذها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بالاضافة الى استقطاب رؤوس الأموال الاجنبية واستثمارها في دولة الكويت وتخفيف الأعباء الناجمة عن تكاليف الإنشاء والتشغيل على الميزانية العامة، بالاضافة الى استخدام الموارد المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة للبيئة واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال توليد الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.