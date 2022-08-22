مريم بندق

قالت مصادر دستورية رفيعة لـ "الأنباء" إن إعلان صدور مرسوم الدعوة رسميا قبل تاريخ نشر الجداول النهائية المحصنة لا يخالف القانون على ان يكون تاريخ فتح باب تسجيل المرشحين بعد تاريخ نشر الجداول المحصنة.