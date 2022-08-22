twitter facebook whatsapp viber telegram email مصادر دستورية رفيعة لـ "الأنباء": إعلان صدور مرسوم الدعوة رسمياً قبل تاريخ نشر الجداول النهائية المحصنة لا يخالف القانون على أن يكون تاريخ فتح باب تسجيل المرشحين بعد تاريخ نشر الجداول المحصنة الاثنين 2022/8/22 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2067 A+ A- استمع مريم بندق قالت مصادر دستورية رفيعة لـ "الأنباء" إن إعلان صدور مرسوم الدعوة رسميا قبل تاريخ نشر الجداول النهائية المحصنة لا يخالف القانون على ان يكون تاريخ فتح باب تسجيل المرشحين بعد تاريخ نشر الجداول المحصنة.