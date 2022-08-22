قدم سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري اليوم الاثنين نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واشاد السفير المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تسليم نسخة من اوراق اعتماده بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا الى حرص القيادتين الحكيمتين في كل من الكويت وقطر على تمتينها وتعزيز اواصرها عبر التوجيهات السامية واللقاءات المتواصلة على جميع المستويات.

واكد حرص المسؤولين في البلدين على ضرورة الارتقاء بتلك العلاقات الاخوية في مختلف المجالات وترسيخ التعاون الدائم والتنسيق المستمر في جميع المحافل الاقليمية والعربية والدولية.

وقال ان وزير الخارجية القطري اشاد بمستوى العلاقات القائم بين بلاده والكويت وحرص قيادتي البلدين على تطويرها بما يلبي طموحات ورغبة الشعبين الشقيقين في مزيد من التعاون والتلاحم.