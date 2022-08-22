توصل فريق من العلماء في جامعة "ييل" الأمريكية إلى دواء لعلاج السكر يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان كميات كبيرة من الوزن الزائد بصورة لم يسبق لها مثيل.



وفى الدراسة الحالية ، توصل العلماء إلى أن عقار " تيرزيباتايد" ( tirzepatide ) ، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا لعلاج مرض السكر من النوع الثاني فعال للغاية في الحد من السمنة.



ويعمل عقار " تيرزيباتايد" ( tirzepatide ) على إثنين من الهرمونات التي تساعد في التحكم في نسبة السكر وتشارك في إرسال إشارات الإمتلاء من الأمعاء إلى الدماغ، ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الدواء لعلاج مرض السكر لديهم أيضًا فقدوا الوزن.



وفي هذه الدراسة، ركز الفريق على الأشخاص الذين يعانون من السمنة بدون مرض السكر ووجدوا المزيد من فقدان الوزن .. كما وجدوا أن أولئك الذين تناولوا أعلى ثلاث جرعات مدروسة فقدوا ما يصل إلى 21٪ من وزن أجسامهم - ما يصل إلى 50-60 رطلاً في بعض الحالات.