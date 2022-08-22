عادة ما يحظى من يرتدي ملابس سباحة مبتلة مع حذاء البحر، بنظرات صادمة من جانب الموجودين إذا ما تواجد في ردهة فندق

كبير له اسم معروف على سبيل المثال. إلا أن الأمر ليس كذلك في مدينة بازل، حيث أنه من الطبيعي تماما أن يسأل أفراد الحراسة الموجودين عند فندق "جراند اوتيل ليه تروا روا" عما إذا كان المرء قد استمتع بالسباحة في نهر الراين أم لا.



ويعتبر رؤية الأشخاص الذين يرتدون البكيني وملابس السباحة، جزءا من المشهد المألوف صيفا في المدينة السويسرية، عندما تتحول مدينة بازل المعروفة بمتاحفها الفنية، إلى حمام سباحة حضري.



وحتى في أحد الفنادق في المدينة الأقدم بأوروبا، يتم تشجيع الضيوف على القيام بنفس الشيء الذي يفعله السكان المحليون، وهو: أخذ حقيبة السباحة المقاومة للماء والمعروفة هناك باسم "فيكيلفيش" (والتي يصطحبها المرء معه أثناء السباحة في الماء لحفظ الاغراض والملابس داخلها دون أن يصيبها أي بلل)، ثم الذهاب للسباحة في نهر الراين بعد ذلك، بحسب ما يقوله حرس الفندق.



حقائب الملابس وأدوات المساعدة على السباحة



ويشار إلى أن حقيبة "فيكيلفيش" تستخدم كأداة لمساعدة السباح على الطفو بفضل الهواء الذي تحتفظ به داخلها. وتأتي الحقيبة بأشكال وألوان لا حصر لها. ويمكن للمرء أن يرى هناك في أيام الصيف الحارة، سكان بازل وهم يسيرون بأعداد كبيرة ويصطحبون معهم حقيبة السباحة الخاصة بهم على طول الضفة اليمنى لنهر الراين، التي يطلقون عليها بكل الحب اسم تيار "باخ".



ويظهر النهر باللون الأزرق الفيروزي والأخضر الزمردي تحت أشعة الشمس الساطعة. وتوضح لوحات المعلومات نقطة الدخول المثالية عند منحنى النهر قبل "جسر الغابة السوداء" مباشرة.



وتصل درجة الحرارة في مياه نهر الراين إلى حوالي 20 درجة مئوية خلال الصيف، وقد تصل إلى 25 درجة خلال الأعوام التي ترتفع فيها درجات الحرارة. ويقوم الرياضيون بالسباحة ضد التيار هناك، ولكنهم ببساطة يسمحون لأنفسهم أيضا بأن تجرفهم المياه وأن يستمتعوا بالمنظر.

وتوجد منطقة "كلاين بازل" على الضفة اليمنى، ومنطقة "جروس بازل" على الضفة اليسرى، حيث تظهر أبراج الكاتدرائية المصنوعة من الحجر الرملي الأحمر في البلدة القديمة. ومع ذلك، لا يجب أن يحاول المرء السباحة هناك لأن السباحة في هذا المكان خطيرة جدا بسبب قوة التيار ومرور سفن الشحن الكبيرة.



أما خلف جسر "ميدل بريدج" التاريخي، يقوم معظم السباحين بالخروج من الماء باستخدام درجات موجودة على الواجهة البحرية. كما يعد هذا المكان مثاليا لتناول فاتح للشهية، حيث تصطف على ضفاف نهر الراين الحانات والمقاهي والمطاعم.



وإذا تحركنا بعيدا بعض الشيء ناحية الشرق في زيورخ، سنجد نهر "ليمات" يتدفق عبر وسط المدينة القديمة. ومع ذلك، لا يُسمح بالسباحة إلا في مناطق معينة تسمى "باديس". ولا يُسمح لسكان زيورخ بالمرور عبر بلدتهم القديمة خلال "سباحة الليمات" إلا مرة واحدة فقط في العام، وتحديدا في شهر آب/أغسطس.



جدير بالذكر أن المدينة السويسرية المصرفية، صارت وجهة حقيقية لقضاء العطلات بالنسبة لعشاق الاستمتاع بالماء، وذلك بفضل وجود عدد متزايد باستمرار من الفنادق على بحيرة زيورخ، والتي يمكن الوصول إليها من المدينة من خلال قوارب الخطوط الملاحية المنتظمة. كما يوجد العديد من أماكن السباحة الكبيرة على طول نهر "ليمات".



أما في برن (العاصمة الادارية لسويسرا)، فلا يوجد الكثير من المناطق المناسبة للاستحمام. ومع ذلك، فإنها جميعا متاحة بدون مقابل، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بحرية إلى نهر "آري"، الذي يتدفق عبر العاصمة السويسرية.



ونادرا ما تزيد درجة حرارة النهر، الذي تغذيه مياه الانهار الجليدية، عن 18 درجة مئوية. وترى الصحفية المحلية لورا فيلمان، أن النهر يعد دافئا. ويصل الامر بلورا، وهي عضو مؤسس في نادي محلي خاص بعشاق نهر "آري"، إلى أنها تذهب للسباحة بالنهر في فصل الشتاء.



وفي حين أن هذا قد لا يمثل مشكلة بالنسبة للسباحين المحنكين مثلها، من الأفضل أن ينصح الجميع بالسباحة خلال أشهر الصيف.