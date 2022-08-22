من المقرر أن تبقى المكاتب الحكومية والمؤسسات المستقلة في بنغلاديش مفتوحة للعمل لمدة 7 ساعات ، بدلا من العمل لمدة ثماني ساعات في الفترة الحالية، بحسب ما قاله سكرتير مجلس الوزراء، خاندكير أنوار الإسلام.



وأفادت وكالة "بلومبرغ" للانباء بأن المكاتب ستعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، بدلا من العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، بحسب ما قاله المسؤول الحكومي في بيان إعلامي.



كما طلبت الحكومة من جميع المدارس الالتزام بعطلة أسبوعية مدتها يومين، كجزء من تدابير تقشفية بهدف توفير الكهرباء.