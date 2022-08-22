أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية أنها نظمت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية تمرينا لمحاكاة الإصابات الجماعية، ضمن استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022" بعد نحو ثلاثة أشهر.



وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إن التمرين يأتي من خلال شراكة تمتد لثلاث سنوات بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث، ويستهدف تنظيم حدث آمن ذي تأثير رياضي وصحي دائم.



وذكر البيان أن التمرين الذي حمل عنوان "استجابة قطاع الصحة العامة أثناء وقوع حادثة إصابات جماعية على المستوى الوطني" هدف إلى اختبار عمليات الاستجابة الطارئة لنظام الرعاية الصحية.



ونقل البيان عن مدير إدارة الطوارئ الصحية في الوزارة محمد الهاجري قوله إنه من المتوقع قدوم حوالي 1.5 مليون مشجع إلى قطر لحضور مباريات بطولة كأس العالم.



وأضاف الهاجري أنه بناء على ذلك ولضمان سلامة اللاعبين والمسؤولين والزائرين والسكان طوال البطولة، عملت الوزارة بشكل حثيث مع شركائها في قطاع الرعاية الصحية ومع خبراء من منظمة الصحة لوضع مجموعة من التدابير الفعالة للتخفيف من أي مخاطر محتملة على الصحة العامة.



وأفاد بأن التمرين استهدف اختبار خطط الاستجابة للطوارئ في موقع يخضع للمراقبة قبل البطولة، وتقييم فعاليتها، وتعديل الخطط والبروتوكولات التي تم إعدادها إذا اقتضت الحاجة.



من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العامة في قطر ريانا بوحقة، إن تمرين المحاكاة يعد الأحدث في سلسلة ورش العمل والتمارين التي تنظمها المنظمة العالمية هذا العام بالتعاون مع وزارة الصحة العامة قبل مونديال 2022.



ولفتت بوحقة إلى أن تركيز هذه العملية انصب على اختبار وتقييم وظائف عمليات الطوارئ في القطاع الصحي خلال تمرين حادثة إصابات جماعية على المستوى الوطني، استدعت نقل ودخول أعداد كبيرة من المرضى إلى المستشفى.



وقد تم إجراء تمرين المحاكاة في إطار ركيزة الأمن الصحي للشراكة بين الوزارة والمنظمة والفيفا ولجنة المشاريع والإرث، إذ تهدف هذه الركيزة إلى وضع السلامة والأمن على رأس أولويات البطولة.



كما يجري التركيز بشكل خاص على تقييم المخاطر، وبروتوكولات التجمعات الجماهيرية داخل الملاعب وخارجها، والمراقبة القائمة على الأحداث لحماية الأفراد من تفشي الأمراض المعدية والإبلاغ عن المخاطر، طبقا للبيان.



وتستضيف قطر المونديال لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المنطقة والعالم العربي في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا على ثمانية استادات، دشنت رسميا حتى الآن سبعة منها هي استاد خليفة الدولي والجنوب والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة واستاد البيت واستاد 974.