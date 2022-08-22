سجلت البرتغال حاليا 182 مسنا (65 عاما فما فوق) في مقابل كل 100 شاب (14 عاما فما فوق)، لتصبح أسرع دولة من حيث معدل الشيخوخة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لدراسة أجرتها قاعدة بيانات البرتغال المعاصرة بورداتا .



ووفقا للدراسة التي استندت إلى بيانات معهد الإحصاء الوطني البرتغالي ونشرتها صحيفة ((بابليكو))، فإن عدد السكان المسنين في البرتغال قد تضاعف ثلاث مرات في العقود الثلاثة الماضية.



وفي عام 1990، سجلت البرتغال 66 مسنا مقابل كل 100 شاب.



وأشارت الدراسة إلى أن معدل الشيخوخة السنوي في البرتغال بلغ 3.6 في المائة، وهو ما يزيد عن جميع دول الاتحاد الأوروبي.



ووفقا لخورخي مالهيروس، الباحث في مركز الدراسات الجغرافية التابع لمعهد الجغرافيا والتخطيط المكاني بجامعة لشبونة، فإن النمو المتسارع لمعدل الشيخوخة في البرتغال يرجع إلى مغادرة شبابها ودخول الأجانب المتقاعدين.



وحذر المتخصص في الهجرة والديموغرافيا من أنه "لا ينبغي أن يُفهم هذا على أنه شيء مثير"، مضيفا أن "المجتمعات تحتاج إلى طاقة الشباب".



وقال مالهيروس "علينا أن نتعلم كيف نعيش مع مجتمع من المسنين".