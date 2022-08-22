عاد الضباب الدخاني ليغطي سماء العاصمة الروسية موسكو مجددًا بسبب حرائق الغابات في مقاطعة ريازان المجاورة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في موسكو والمناطق المجاورة لها هذا الأسبوع إلى 35 درجة مئوية.



ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية ستسجل درجات الحرارة هذا الأسبوع مستويات لم تبلغها منذ 125 عامًا.



وقال مركز "فوبوس" للطقس بهذا الشأن:" إن الطقس في العاصمة سيكون ملبدا بالغيوم، دون هطول كبير للأمطار، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة في موسكو".



وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الوضع مع الحرائق الطبيعية على أراضي منطقة ريازان لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يكون معقدا في أي وقت بسبب التغيرات في الأحوال الجوية.