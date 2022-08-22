كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية كولورادو، أن العزلة الاجتماعية هي سبب كبير للاكتئاب لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.



وخلال الدراسة سعى الباحثون إلى فهم أفضل للأسباب الكامنة وراء تطور هذه الفئة العمرية من اضطراب الاكتئاب، واستخدموا نهج التعلم الآلي، لتحليل البيانات من عينة كبيرة ممثلة للسكان من البالغين الأوروبيين في منتصف العمر وكبار السن، من بين 56 متغيرًا تم فحصها، ووجد الفريق أنه بالنسبة لكل من الرجال والنساء ، كانت العزلة الاجتماعية هي عامل الخطر الرئيسي للاكتئاب ، يليها ضعف عام في الصحة وصعوبات في الحركة.



وكانت عدد من الدراسات الحديثة قد حددت أن العزلة الاجتماعية كعامل خطر رئيسي للإكتئاب لدى كبارالسن، لكن الفريق نظر أيضًا في 30 متغيرًا متعلقًا بأبعاد محددة للشبكات الإجتماعية للمشاركين والتكوينات الأسرية، فبالنسبة للرجال، كان عامل الخطر الرئيسي الرابع هو صعوبة الأنشطة الأساسية للحياة اليومية، مثل إدارة الشؤون المالية ، وتناول الأدوية ، وإجراء المكالمات الهاتفية، أما بالنسبة للنساء ، كان عامل الخطر الرئيسي الرابع هو العبء الأسري.



ووجد الفريق أن معدل انتشار الإكتئاب لدى النساء الأكبر سنًا يبلغ ضعف معدل انتشار الإكتئاب لدى كبار السن من الرجال .. لكن نفس عوامل الخطر الأولية تظهر لكليهما (العزلة الاجتماعية ، سوء الحالة الصحية ، مشاكل التنقل) .. لم يتم حل سبب هذا التناقض.