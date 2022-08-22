فاز ثلاثة علماء بجائزة علوم المستقبل الصينية لعام 2022، وهي أول جائزة علمية صينية غير حكومية، والتي أطلقتها بشكل مشترك مجموعات من العلماء ورواد الأعمال.



وحصل لي ون هوي، أستاذ بجامعة تسينغهوا، على الجائزة في العلوم الحياتية لاكتشافه مُستقبِل فيروس الالتهاب الكبدي من النوع "بي" و "دي". ويمكن أن يساعد هذا الكشف في تطوير المزيد من الأدوية الفعالية لعلاج الأمراض.



وحصد الجائزة في العلوم الفيزيائية، يانغ شيويه مينغ، وهو باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم. وطور جيلا جديدا من تقنيات الشعاع الجزيئي عالية الدقة والحساسية لدراسات ديناميات التفاعل عند التحول من حالة إلى أخرى، ما كشف عن الرنين الكمي وتأثيرات المرحلة الهندسية في التفاعلات الكيميائية.



ونال نجاي مينغ موك، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ، الجائزة في الرياضيات وعلوم الحاسب لتطويره نظرية أصناف الحد الأدنى من التماسات العقلانية في الهندسة الجبرية لحل العديد من المشكلات القديمة وإثبات تخمين أكس-شانيل لأصناف شيمورا.



وتهدف جائزة علوم المستقبل، التي تأسست عام 2016 ، إلى دفع البحث في العلوم الأساسية إلى الأمام. وتُمنح الجائزة للعلماء الذين حققوا إنجازات بحثية مهمة في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.



وحصل على الجائزة 27 عالما حتى الآن، بينهم عالم الزراعة الشهير يوان لونغ بينغ، والفيزيائي شيويه تشي كون، وعالم الأحياء شي يي قونغ.