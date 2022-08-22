كشف فنان فر من روسيا بسبب موقفه المعادي للحرب في أوكرانيا، عن تمثال لحقيبة في مهرجان أدنبرة للفنون لإلقاء الضوء على محنة اللاجئين.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن العمل الفني الذي قام به كوستيا بينكوفيتش هو عبارة عن حقيبة أشبه بالقفص، ومصنوعة من الحديد المسلح الذي استخدم أيضا في صناعة قضبان السجون في روسيا.



وجاء مصدر الإلهام لهذا العمل الفني بعدما تحدث الفنان مع لاجئين فروا من أوكرانيا بينهم امرأة قالت له: "حقيبتي هي كل المتبقي لي من حياتي السابقة".



ويُعرض العمل الفني في اسيمبلي جاردنز في شارع جورج ستريت بأدنبرة حتى 29 آب/أغسطس الجاري.



وقال بينكوفيتش الذي فر من روسيا في آذار/مارس: "فكرة الغياب أو تقييد الحريات، والاعتراف بضحايا قمع الدولة يتكرر ثانية في عملي".



وأضاف "لقد اضطررت للفرار من روسيا شخصيا وأصبحت، لحد ما، موضوعا لأعمالي لأن حقيبة السفر هي كل ما لدي الآن ويربطني بالماضي".



ويأمل الفنان روسي المولد في أن يكون عمل "الحقيبة" شاهدا على محنة اللاجئين.