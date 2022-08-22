اكتشف باحثون صينيون أن النهر الأصفر الحديث بدأ يتشكل قبل 1.25 مليون سنة، وفقا لورقة نشرت في مجلة ((نشرة العلوم)).



وقال وانغ شين، أستاذ في جامعة لانتشو، إن البحث حول تاريخ تكون النهر الأصفر وآلية تدفقه يمكن أن يوفر دليلا حيويا لمساعدتنا على فهم كيف شكل التفاعل بين الهيكل والمناخ نمط البيئة الجغرافية للصين.



وقال إن سانمنشيا، باعتباره الخانق الأخير على طول المجرى الرئيسي للنهر الأصفر، يلعب دورا رئيسيا في دراسة تشكيل وتطور نظام النهر الأصفر.



وأجرى فريق بحثي من الجامعة، بالتعاون مع معهد الجيولوجيا التابع للهيئة الصينية للزلازل، ومركز المراقبة والتطبيق الأول التابع لنفس الهيئة، وجامعة شيمان والجامعة الصينية لعلوم الأرض (ووهان)، عمليات التنقيب البيئي والبحوث التعاونية في مركز حوض سانمنشيا.



وحصل الفريق البحثي على البيانات الرسوبية والجيولوجية الزمنية وبيانات المنشأ من نواة حفر بالقرب من سانمنشيا، وخلصوا إلى أن رواسب قناة النهر النموذجية، مع المخلفات من كتلة أوردوس في مناطق المنبع، بدأت في التراكم في سانمنشيا منذ 1.25 مليون سنة.



واقترح الباحثون أيضا أن الانخفاض المتسارع في مستوى سطح البحر أثناء الفترة الانتقالية في منتصف العصر البليستوسيني، ربما يكون قد لعب دورا مهما، مثل التأثيرات التكتونية، في قيادة ولادة وتطور النهر الأصفر الحديث.



ويقدم هذا البحث منظورا جديدا لدراسة تاريخ التطور ونموذج التنمية لأنظمة المياه في الأنهار الرئيسية حول العالم.