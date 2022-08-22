القاهرة - خديجة حمودة



استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمطار العلمين، كلا من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.



وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.