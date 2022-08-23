نظمت شركة الكويت للتأمين حملة للتبرع بالدم تحت شعار «عطاؤك حياة» بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم - بنك الدم المركزي الكائن في الجابرية، حيث تبذل شركة الكويت للتأمين كل الجهود بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن من خلال الأعمال التطوعية التي تجسد التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع.



وقالت مديرة التواصل لشركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: تأتي هذه الحملة في إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية الذي تنفذها الشركة في الكويت الحبيبة، وتعد سلوكا نبيلا ومبادرة إنسانية لتوفير الدم لمن يحتاجه من المرضى، إذ تهدف الحملة لغرس ثقافة التبرع التطوعي عبر نشر الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين إضافة الى تلبية احتياجات المرضى عبر التبرع بالدم بشكل دائم.



وأضافت: حرص عدد كبير من موظفي الشركة على المشاركة بالعمل التطوعي خاصة الموجه لخدمة فئة المرضى الذين يعانون من نقص الدم، وتأكيدا على أن التبرع بالدم واجب وطني، كما عبر موظفو الشركة عن فخرهم واعتزازهم بهذا العمل الإنساني النبيل، لأنه يساهم بإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة للدم.



وختاما، توجهت الصايغ بالشكر الى الأطقم الطبية في بنك الدم المركزي والى جميع القائمين على الحملة والموظفين، على مشاركتهم الفعالة بتوفير الدعم اللازم لها.