وزير الصحة: حريصون على تأهيل جيل من القيادات الطبية الشابة بما يضمن استمرار عجلة التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المرافق الصحية



حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله



في إطار حرص وزارة الصحة على ضخ دماء جديدة في المرافق الصحية، والاستفادة من الكوادر الشابة، بما يسهم في ترجمة وتنفيذ خطة الوزارة، وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا وزاريا يقضي بانتداب وتسمية رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات العامة والتخصصية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتضمن القرار ضخ دماء جديدة من الكوادر الطبية الوطنية الشابة، جاءت في معظمها من العناصر الطبية النسائية، وهي حركة انتداب تعد من بين الأوسع على صعيد ضخ الدماء الجديدة والكوادر الطبية الشابة، والكفاءات الطبية النسائية، حيث بلغت نسبة التغيير نحو 45%، معظمهم من الكوادر الوطنية الطبية الشابة، بمؤهلات تخصصية عالية، 60% منها من الكفاءات النسائية.

وأكدت وزارة الصحة حرص قيادة الوزارة على تأهيل جيل من القيادات الوطنية الشابة، بما يضمن استمرار عجلة التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المرافق الصحية، وبما يحافظ على المستويات المتطورة التي بلغتها المنظومة الصحية محليا وعالميا.

وأشارت الوزارة إلى أهمية إعطاء الفرصة للكوادر الشابة بعد أن قدمت برهانا حيا على التميز والتفوق المهني، بموازاة ما تشير إليه مؤشرات المتابعة لتلك الكفاءات، من قدرة على اتباع طرق وأساليب إدارة، تتسق مع خطة وأهداف الوزارة، ومستويات الطموح التي تتطلع إليها، بهدف مواصلة جهود تحسين مستويات الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وأوضحت وزارة الصحة أن معايير الاختيار جاءت مراعية بشكل دقيق التميز المهني والالتزام الوظيفي، والدافعية للعمل، بما يساهم في ترجمة خطة الوزارة والارتقاء بجودة الخدمة الصحية، وتنفيذ وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، مثمنين الدور الكبير والمقدر لرؤساء الأقسام السابقين، وما قدموه من جهود مخلصة في الارتقاء بالخدمات الصحية. وفيما يلي أسماء المشمولين بالقرار:





مادة أولى:



يندب الأطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الأميري لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. سعد سليمان الزنكي ـ رئيس قسم الباطنة



د. سارة اليزابيث وود ـ رئيس قسم الجراحة



د. وفاء عبدالمحسن حمد العتيقي ـ رئيس قسم الاطفال



د. عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الفارس ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. محمد عبدالعزيز حسن الجارالله ـ رئيس قسم القلب



د. أسماء محمد جاسم حسين ـ رئيس قسم الأشعة



د. سامية أحمد يوسف عبدالسلام ـ رئيس قسم المختبرات



د. جاسم محمد عبدالمحسن الشايجي ـ رئيس قسم الأمراض الجلدية



د. منيرة محمد عبدالله العصفور ـ رئيس قسم الحوادث



د. ضاري خالد الحشاش ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



د. الشيماء مطر الشمري ـ رئيس قسم الطب النووي



مادة ثانية:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى مبارك الكبير لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. عبدالعزيز عدوان محمد العدواني ـ رئيس قسم الباطنية



د. جاسم يوسف العباد ـ رئيس قسم الجراحة



د. عذاري يوسف عبدالله الماجد ـ رئيس قسم الاطفال



د. نجاة عباس عبدالله دهراب ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. محمد عبدالله القتم ـ رئيس قسم الأشعة



د. ابتسام صادق خلف أحمد الجمعة ـ رئيس قسم المختبرات



د. فاطمة محمد عبدالرحمن الكندري ـ رئيس قسم الحوادث



د. ضياء خضير شهاب ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



د. منار راشد محمد الخلف ـ رئيس قسم الأمراض الجلدية



د. محمد جاسم محمد القعيمي ـ رئيس قسم العظام



د. شيماء خالد إبراهيم الفارسي ـ رئيس قسم الطب النووي



مادة ثالثة:



يندب الأطباء التالية اسماؤهم إلى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الفروانية لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. نائلة موسى منصور المزيدي ـ رئيس قسم الباطنية



د. خالد محمد عبدالله البسام ـ رئيس قسم الجراحة



د. أحمد ابراهيم محمد صالح الحاج ـ رئيس قسم الاطفال



د. أمل خضر عبدالله عايد ـ رئيس قسم النساء والولادة



د. مريم نجم عبدالله نعمة حبيب ـ رئيس قسم الأشعة



د. أنوار خليفة عبدالمحسن العنجري ـ رئيس قسم المختبرات



د. نواف بجاد سعيد ناهض المطيري ـ رئيس قسم الامراض الجلدية



د. حنان هشام عبدالرزاق الرزوقي ـ رئيس قسم الحوادث



د. أيوب باقر علي عباس باقر ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



د. ريما محمد زاهد الصوان ـ رئيس قسم الاطفال الخدج



د. صلاح الدين خالد صالح الرشيدي ـ رئيس قسم العيون



د. احمد رشيد عيد سالم الرشيدي ـ رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة



د. زينة اسماعيل البنا ـ رئيس قسم الطب النووي



د. خالد نوفل الخلف العنزي ـ رئيس قسم العظام



مادة رابعة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى العدان لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. تهاني راشد ناصر محمد النعيمي ـ رئيس مقسم الباطنية



د. ابتسام عبدالفتاح خالد البدر ـ رئيس قسم الجراحة



د. هدى عبدالرزاق الفودري ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. مكية عباس سعود الصيرفي ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



د. سلمان نايف الطوالة ـ رئيس قسم الأطفال



د. نواف فهد سلطان دهراب ـ رئيس قسم الحوادث



د. حسين جاسر خلف الشمري ـ رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة



د. رياض يوسف الطرزي ـ رئيس قسم جراحة القلب



د. عبير عبدالله البذالي ـ رئيس قسم الامراض الجلدية



د. أحلام حبيب يعقوب جراغ ـ رئيس قسم المختبرات



د. لطيفة عبدالله محمد الكندري ـ رئيس قسم الاشعة



د. نيران احمد ابراهيم النقيب ـ رئيس قسم الاطفال الخدج



د. سماح سليمان صالح الخرجي ـ رئيس قسم امراض القلب



د. اسراء صادق القطان ـ رئيس قسم الطب النووي



مادة خامسة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الجهراء لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. عبدالرحمن زبن الشمري ـ رئيس قسم الباطنية



د. محمد علي محمد الجسمي ـ رئيس قسم الجراحة



د. فجر جاسم محمد التمار ـ رئيس قسم الأطفال



د. حنان فلاح عبدالرحمن الحسيني ـ رئيس قسم النساء والولادة



د. محمد فيحان العتيبي ـ رئيس قسم الامراض الجلدية



د. علي جواد العبدالله ـ رئيس قسم الحوادث



د. خالد عبدالله يوسف الجداوي ـ رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة



د. ابتهال صالح حمد الرومي ـ رئيس قسم المختبرات



د. نورة حمد يوسف مبارك ـ رئيس قسم الاشعة



د. صلاح سمير صالح الشلاحي ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



د. عيسى سيد عبدالرزاق سيد عبدالله ـ رئيس قسم الأطفال الخدج



د. محمد عبدالله عيسى الشاهين ـ رئيس قسم الطب النووي



د. مريم عبدالمحسن هلال العتيبي ـ رئيس قسم طب الاورام



د. مهدي عبدالله عبدالصمد الصفار ـ رئيس قسم العظام



مادة سادسة:



يندب الأطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الصباح لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. عبدالله علي عباس الفرس ـ رئيس قسم الباطنية



د. أوس سداد العزيري ـ رئيس قسم الجراحة



د. ايمان مبارك العنيزي ـ رئيس قسم الاطفال



د. حنان سالم سلطان عبدالله الحربي ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. خالدة عبدالرحمن عبدالله العسعوسي ـ رئيس قسم الاشعة



د. جاسم محمد خليفة ـ رئيس قسم المختبرات



د. محمد عادل عبدالله فخر الدين ـ رئيس قسم الحوادث



مادة سابعة:



يندب الأطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز زين لعلاج امراض وجراحات الانف والاذن والحنجرة لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. مطلق خالد علي السيحان ـ رئيس قسم الاذن والانف والحنجرة



مادة ثامنة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز اسعد الحمد لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. اطلال خالد سعد اللافي ـ رئيس قسم الجلدية



مادة تاسعة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الولادة لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. خالد علي حسن النجار ـ رئيس قسم النساء والولادة



د. فاطمة عبدالرحيم قاسم ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. مريم خضر عبدالله عايد ـ رئيس قسم الأطفال الخدج



د. رانية عادل البدر ـ رئيس قسم المختبرات



د. نواف سالم العجمي ـ رئيس قسم الاشعة



مادة عاشرة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى ابن سينا لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. طارق محمد الشيخ ـ رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب



د. أحمد فهد عبدالعزيز الفودري ـ رئيس قسم العيون



د. دلال عبدالرسول المتروك ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. سجى سرور سالم سرور ـ رئيس قسم زراعة الاعضاء بمركز حامد العيسى



د. عبير ناصر العازمي ـ رئيس قسم المختبرات



د. لمياء احمد عبدالصمد الصراف ـ رئيس قسم الأشعة



د. اسماعيل غلوم رضا تقي ـ رئيس قسم جراحة الاطفال



د. تركي معيض فراج العتيبي ـ رئيس قسم امراض الكلى لزراعة الاعضاء



د. عقيل عبدالرضا لاري ـ رئيس قسم التجميل والحروق ـ مركز البابطين



مادة حادية عشرة:



يندب الأطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الامراض الصدرية لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. جمال عبدالكريم دويك الفضلي ـ رئيس قسم جراحة القلب



د. احمد فلاح ثلاب الخرازة ـ رئيس قسم امراض القلب



د. زامل عبدالله زامل الزامل ـ رئيس قسم الاشعة



د. خالد عبدالمجيد عبدالرزاق العبيد ـ رئيس قسم المختبرات



د. ايمان تركي الانبعي ـ رئيس قسم التأهيل الرئوي بمركز التأهيل الرئوي



د. فيصل مثقال السعيدي ـ رئيس قسم جراحة القلب للاطفال



د. ايمان شاكر نصر الله العوضي ـ رئيس قسم الطب النووي



مادة ثانية عشرة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز الكويت لمكافحة السرطان لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. هنوف جابر فيصل روضان ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز حماده ـ رئيس قسم امراض الدم



د. عبدالوهاب جاسم عبدالوهاب التورة ـ رئيس قسم العلاج الكيميائي



د. مشاعل عيسى يعقوب بندر ـ رئيس قسم الاشعة



د. عبدالله عيسى أكبر محمد علي ـ رئيس قسم المختبرات



د. ياسر محمد رمضان ـ رئيس قسم العلاج الاشعاعي



د. عبدالرضا عباس اسماعيل ـ رئيس قسم الطب النووي



مادة ثالثة عشرة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الرازي لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. مشعل احمد الهدهود ـ رئيس قسم العظام



د. شيخة محمد عبدالله المعتوق ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



د. مريم غلوم محمد علي ريس ـ رئيس قسم الاشعة



د. ريم فؤاد حمد علي السالم ـ رئيس قسم المختبرات



د. شذور مرزوق يوسف الغنيم ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



مادة رابعة عشرة:



يندب الأطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الجهراء(2) لمدة سنتين قابلة للتحديد:



د. أسامة علي احمد البقصمي ـ رئيس قسم الامراض المعدية



مادة خامسة عشرة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. جمال محمد حسن جمال ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



مادة سادسة عشرة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز الكويت للصحة النفسية لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. عمار علي طاهر الصايغ ـ رئيس قسم الطب النفسي



د. سلوى بدر الحجي ـ رئيس قسم المختبرات



مادة سابعة عشرة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز الراشد لأمراض الحساسية لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. منى سليمان الاحمد ـ رئيس قسم امراض الحساسية



د. ندى جاسم محمد الشطي ـ رئيس قسم المختبرات



مادة ثامنة عشرة:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز صباح الاحمد للمسالك لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. سعد عبدالهادي الدوسري ـ رئيس قسم الجراحة



د. عبدالله عبدالرضا الصراف ـ رئيس قسم الاشعة



د. تهاني عبدالهادي الدوسري ـ رئيس قسم المختبرات



د. محمد عبدالرسول خاجة ـ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة



مادة تاسعة عشرة:



يندب الأطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز الرعاية التلطيفية لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحيم ـ رئيس قسم الطب التلطيفي



مادة عشرون:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مركز الشيخ جابر الأحمد للطب النووي والتطوير الجزيئي لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. محمود عبدالامير محمد الفيلي ـ رئيس قسم الطب الجزيئي



مادة إحدى وعشرون:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى البنك الوطني لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. سندس ابراهيم شريدة الشريدة ـ رئيس قسم امراض الدم للأطفال ـ م. البنك الوطني



مادة اثنتين وعشرون:



يندب الاطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف المبينة قرين كل منهم في مستشفى جابر الاحمد لمدة سنتين قابلة للتجديد:



د. علي يعقوب المهيني ـ رئيس قسم الباطنية



د. اسيل محمد عبدالكريم العوضي ـ رئيس قسم الاطفال



د. عبدالرحمن طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي ـ رئيس قسم التخدير



د. بثينه محمد احمد الكندري ـ رئيس قسم الاشعة



د. إباء عبدالرزاق محمد العوضي ـ رئيس قسم المختبرات



د. ضحى عبدالله الرقبة ـ رئيس قسم الأمراض الجلدية



د. هدى أحمد حسن صادق ـ رئيس قسم الحوادث



د. منال عيسى عبدالله جابر ـ رئيس قسم النساء والولادة



د. دلال عبدالله عبدالرحمن التركيت ـ رئيس قسم الطب النووي



د. عبدالله خالد عبدالله البدر ـ رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة



د. فواز جاسم محمد البغلي ـ رئيس قسم الأطفال الخدج



د. ميثاء عبدالرحمن محمد الكندري ـ رئيس قسم الطب الطبيعي



د. حنان عبدالرحيم عبدالرحمن الكندري ـ رئيس قسم العيون



د. فيصل يوسف عبدالرحمن التركيت ـ رئيس قسم طب الأورام



مادة ثالثة وعشرون:



يناط برئيس القسم الأعمال والمهام المحددة لهذه الوظيفة في القرار الوزاري رقم 356 لسنة 1995 والمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 1998.



مادة رابعة وعشرون:



يقدم كل رئيس قسم طبي من الأقسام الواردة بهذا القرار خطة عمل تتضمن آلية تطوير العمل بالقسم والبرنامج الزمني لتنفيذ الخطة وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار ويكون مسؤولا عن تنفيذ تلك المسؤولية كاملة.



مادة خامسة وعشرون:



يُلغى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2020 والقرارات المكملة والمعدلة له فيما يتعلق بندب رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، ويستمر العمل بالمادة الثالثة والعشرون بشأن ندب أطباء الأسنان.



مادة سادسة وعشرون:



يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.