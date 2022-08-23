في إحدى الدراسات تم عرض ثلاث تفاحات على 137 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، قيل لهم إن إحداها نمت في مزرعة، وصنعت واحدة في مختبر، ونمت أخرى على شجرة داخل مختبر. استخدم الفريق استبيانات ونماذج إحصائية لتقييم تفضيلات الأطفال من التفاح من حيث الطعم الملحوظ والأمان المتصور والرغبة في تناول الطعام، وشارك الكبار في نفس الدراسة لمقارنة الفئات العمرية.



وجد الباحثون أن كلا من الأطفال والبالغين يفضلون التفاح الذي يعتقدون أنه نما في المزارع الطبيعية على ذلك الذي يزرع في المختبرات. كان الأطفال أكثر عرضة للإشارة إلى النضارة أو التواجد في الخارج أو ضوء الشمس عند التفكير في سبب اختيارهم لتفاح المزرعة، وكان البالغون أكثر ميلا إلى الطبيعة.



تم عرض أربعة أنواع مختلفة من عصير البرتقال في دراسة ثانية، على 85 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات ومجموعة من 64 بالغا، وصف أحد الأنواع بأنه مضغوط في مزرعة، وواحد بدون معلومات عنه، وواحد به مواد كيميائية يزعم أنه تمت إزالتها، وواحد وصف بأنه يحتوي على مواد كيميائية مضافة.



وجد الباحثون أن المعلومات حول طبيعة العصير الطبيعية كان لها تأثير كبير على تصنيفها، انجذب المشاركون إلى الخيار الأكثر طبيعية بناء على الذوق والأمان والرغبة في الاستهلاك.



أظهرت كلتا الدراستين أن العمر كان له تأثير ضئيل على النتيجة، حيث استجاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وعشرة أعوام بشكل مماثل.



قالت د.ماتي ويلكس: «بشكل عام، نقدم دليلا على أن ميلنا إلى تفضيل الطعام الطبيعي، على الأقل في الولايات المتحدة، موجود في مرحلة الطفولة، يقدم هذا البحث خطوة أولى نحو فهم كيفية تكوين هذه التفضيلات، بما في ذلك ما إذا كانت قد تم تعلمها اجتماعيا، وما الذي يدفع نزعتنا الى تفضيل الأشياء الطبيعية».

المصدر: «medicalxpress»