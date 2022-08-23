أغلب العقود تختص بالحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز في «برقان» وحقـول الشمال

22.5 مليون دينار عقـود 10 مشاريـع تم توقيعهـا خـلال شهر يوليو الماضي مع مقاولين



أحمد مغربي



رغم بطء وتيرة ترسيات وتوقيع العقود الجديدة في القطاع النفطي خلال الأشهر الماضية، إلا أن شركة نفط الكويت لديها حاليا 21 عقدا مطروحا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وينتظر تلقي العطاءات لتلك المناقصات خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتسريع وتيرة تلقي العطاءات وعدم التمديد والبت في الترسيات خلال فترة 15 يوما من تلقي العروض المالية والفنية.



ويعول العديد من المقاولين على تسريع عجلة طرح العقود الجديدة في القطاع النفطي وذلك بعد الركود الذي سيطر على كافة الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية خلال الأشهر الماضية.



ولدى شركة نفط الكويت مجموعة ضخمة من المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال السنة المالية الحالية 2022 /2023 وذلك بالتزامن مع تحسن أسعار النفط ورغبة الكويت في الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادتها بعد التحرر الكامل من اتفاقية خفض الإنتاج التي طبقتها تحالف (أوپيك+) وكانت الكويت من الدول الملتزمة بمستويات الإنتاج على مدار الأعوام الماضية.



وأظهرت البيانات أن العقود المطروحة لدى شركة نفط الكويت في الجهاز المركزي للمناقصات العامة هي كالتالي:



1 - تزويد وتقديم خدمات لبرمجيات البترول الموحدة.



2 - توفير خدمات الاصلاح والتجديد لمرافق الانتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت.



3 - تحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية في شمال الكويت.



4 - خدمات وتنظيف والأشغال المتصلة بها في منطقتي جنوب وشرق الكويت.



5 - انشاء عدد (2) محطة كهربائية فرعية جديدة بجهد KV 132 وما يتصل بها من خطوط هوائية بشمال الكويت وإنشاء خطوط هوائية جديدة بجهد KV 33 غرب الكويت.



6 - صيانة شاملة ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في جنوب وشرق الكويت.



7 - صيانة شاملة ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في شمال وغرب الكويت.



8 - استئجار مركبات نقل جماعي ومركبات للمرافق.



9 - خدمات دعم الصيانة لمرافق التصدير.



10 - خدمات تشغيل وصيانة للمعدات الميكانيكية وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي.



11 - تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت.



12 - تركيب أنابيب لإعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية في مرافق شركة نفط الكويت.



13 - خدمات دعم لورش العمل.



14 - رفع كفاءة منشآت إدارة المياه.



15 - تطوير الحقن الكيميائي ونظام المراقبة في مرافق شمال الكويت.



16 - مرافق الاختبار الحراري (شمال وجنوب).



17 - استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع شرق الكويت.



18 - خدمات استشارية لتقييم تأثير عمليات على الكويت عن طريق استخدام شبكة لمراقبة جودة الهواء وتخصيص المصادر.



19 - استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع جنوب الكويت.



20 - خدمات الصيانة لمرافق الانتاج في مناطق شمال الكويت.



21 - تصميم وبناء وتوريد دوب وقوارب أخرى لمكافحة واسترجاع التلوث النفطي.



من جهة ثانية، سيطرت حالة من الترقب على توقيع العقود في شركة نفط الكويت خلال شهر يوليو، وكشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» أن الشركة وقعت 10 عقود بقيمة 22.53 مليون دينار مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ بعض الأعمال خلال العام الحالي وبعضها يمتد لسنوات.



وأظهرت البيانات أن «نفط الكويت» وقعت عقدا بقيمة 7.2 ملايين دينار مع شركة المير للخدمات الفنية لعقد صيانة شاملة لنظام الكشف عن الحريق والغاز في مناطق شمال وغرب الكويت، فيما وقعت عقدا آخر بقيمة 4.8 ملايين دينار مع شركة الدار للهندسة والانشاءات لتنفيذ معمل جديد لعمليات التصدير، فيما تم توقيع عقد اخر بقيمة 2.9 ملايين دينار لتنفيذ أعمال التعديل الكهربائي والديكور الإنارة مع احدى الشركات المحلية.



وقامت الشركة بتوقيع عقد آخر لتزوديها بموظفين لأعمال الإدارة والسكرتارية مع شركة بيت الموارد الكويتية للموارد البشرية، فيما تم توقيع عقد اخر مع شركة المير لتنفيذ خدمات العمليات لمنشأة انتاج الغاز رقم 50 في شمال الكويت بقيمة 1.9 مليون دينار.



وبينت ان الشركة وقعت عقدا آخر لاستبدال أنظمة الإغلاق والحريق والغاز في حالات الطوارئ في محطة معالجة مياه البحر في منطقة شمال الكويت.