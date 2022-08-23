كشفت مجلة «CEO World» الأميركية عن قائمة أغنى 25 سيدة أعمال بالعالم، حيث قدرت ثرواتهن مجتمعات بنحو 570 مليار دولار، حيث جاءت بالمرتبة الأولى وريثة لوريال لمستحضرات التجميل، فرانسواز بيتنكور مايرز، وذلك بصافي ثروة تقدر بنحو 74.3 مليار دولار.



وبحسب تقرير لـ «العربية.نت»، فقد جاءت في المرتبة الثانية أليس والتون، ابنة مؤسس وول مارت، في المرتبة الثانية، بثروة تقدر بنحو 57.8 مليار دولار، ثم جوليا كوخ، التي حصلت على ثروتها البالغة 57.8 مليار دولار من إرث زوجها ديفيد كوخ في عام 2019، ثم طليقة الملياردير جيف بيزوس المؤسس لـ «أمازون»، ماكنزي سكوت، بثروة صافية 42.7 مليار دولار.



فيما جاءت ابنة فورست مارس، وحفيدة فرانكلين مارس، المؤسسين لشركة مارس المتحدة للمواد الغذائية، جاكلين مارس في المركز الخامس كأغنى امرأة على مستوى العالم، حيث تبلغ ثروتها 33.8 مليار دولار.



بينما احتلت الأسترالية جينا رينهارت المرتبة السادسة بثروة شخصية بلغت 29.1 مليار دولار، والتي ورثت معظمها عن أبيها لانغ هانكوك في شركة التعدين هانكوك، وتلتها ميريام أديلسون بـ 28.3 مليار دولار.



واحتلت الألمانية سوزان كلاتن المرتبة الثامنة بصافي ثروة قدرها 23.6 مليار دولار، والتي نجحت في إضافة نحو 4 مليارات دولار الى ثروتها منذ عام 2015. كما احتلت أبيغيل جونسون، رئيسة شركة فيديليتي للاستثمارات المركز التاسع بصافي ثروة 21.6 مليار دولار، وتراجعت التشيلية وأغنى امرأة في أميركا اللاتينية إيريس فونتبونا إلى المركز العاشر بثروة 17.9 مليار دولار ورثتها عن زوجها أندرونيكو لوكسيك أباروا.