عبدالعزيز الفضلي



دعا مدير منطقة الفـروانـية التعـليـمية منصور الظفيري الى عودة عمال النظافة التابعين للفروانية وإلغاء قرار ندبهم إلى بعض المناطق، وذلك للحاجة الماسة إليهم.



جاء ذلك في كتاب وجهه الظفيري الى وكيل التعليم العام أسامة السلطان وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: نظرا لتوقيع عقود النظافة لمناطق مبارك الكبير وحولي والجهراء، علاوة على تعيين منفذين خدمة عن طريق إدارة الخدمات العامة بإجمالي 2100 منفذ ومنفذة لتغطية المناطق المشار إليها ونظرا للحاجة الماسة لمنطقة الفروانية ولقرب افتتاح المدارس الجديدة بمنطقة غرب عبدالله المبارك وعدم توافر عمال نظافة وحراسة في الوقت الحالي، يرجى التكرم برفع الموضوع إلى وكيل الوزارة د.علي اليعقوب لإلغاء قرار النقل من منطقة الفروانية إلى إدارة الخدمات العامة وعودتهم إلى مراكز عملهم السابقة.