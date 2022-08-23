الشركة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاع التعليمي من خلال المشاركة المتواصلة في الفعاليات والمناسبات الخاصة به



ثامر السليم



احتفت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالطلبة المتفوقين الأوائل بالمرحلة الثانوية أمس في قاعة المرحوم أحمد الزبن الكائنة بمقر الشركة الرئيسي، تقديرا لجهودهم خلال مسيرتهم التعليمية وتحفيزا لهم على بذل المزيد من العطاء والتحصيل العلمي المتميز للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالكويت.



في البداية، قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة الخطوط الجوية الكويتية محمد الفواز إن تكريم أبنائنا وبناتنا الطلبة يعد واجبا أساسيا لدعمهم وتشجيعهم، مؤكدا انهم بمنزلة الكتف الذي نتكئ عليه ونثق به في استكمال بناء مستقبل كويتنا الحبيبة، مشيرا إلى أن «الكويتية» تولي اهتماما بالغا بالقطاع التعليمي من خلال المشاركة المتواصلة في الفعاليات والمناسبات التي تخص هذا الجانب تحديدا، والذي يعد أحد العناصر الأساسية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يركز عليها الطائر الأزرق في إيصال رسالته السامية وهي رعاية كل ما هو هادف للعلو بمكانة وطننا إلى آفاق أرحب.

وأضاف الفواز: نحيي الآباء والأمهات بنجاح أبنائهم تلك اللحظة التي انتظروها طويلا، وسهروا الليل من أجلها، مخاطبا المتفوقين «لم تصبحوا مميزين إلا بفضل الله ثم جهودهم ودورهم البارز في توفير وتهيئة كل وسائل الراحة والأمان لكم في أداء مهمتكم الدراسية، للوصول إلى أعلى الدرجات، فتكريمكم فوز مستحق للجميع»، ونحن نفخر بكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة من حياتكم.



من جانبها، قالت مدير إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية مريم العنزي ان الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع مؤسسات ووزارات الدولة ومنها الخطوط الجوية الكويتية التي قامت بتكريم الطلبة الفائقين، متمنية أن تستمر هذا البادرة الطيبة طوال السنوات المقبلة.



وتابعت العنزي: لنا باع طويل مع «الكويتية» سواء في زيارات الطلبة لمرافق المطار او الشركة عموما طوال السنوات السابقة، لافتة الى تكريم الطلبة المتفوقين سواء في القسم الأدبي أو العلمي او المعهد الديني او التربية الخاصة، مشيرة إلى أن عدد المكرمين 40 طالبا وطالبة.



من ناحيته، ذكر مدير دائرة العلاقات العامة للتواصل الاجتماعي في شركة الخطوط الجوية الكويتية خالد البسام إن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية وتحفيزا لهم على المزيد من العطاء والإسهام في دفع عملية التنمية في الكويت، مشيرا إلى أن «الكويتية» سباقة دائما في تقديم العروض الخاصة للطلبة من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على المزيد من التحصيل الدراسي، مبينا تكريم 40 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الدراسية، مشيرا إلى أن الشركة تدرس تكريم عدد من المتفوقين بالمراحل الدراسية المختلفة.