الرشود: الحملة تُعبِّر عن حرص «بيتك» على منح عملائه ميزات خاصة للتمويل الإسكاني



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «تمويلك أسهل مع بيتك» لتلبية احتياجات عملائه لتمويل جميع المنتجات الاستهلاكية والاسكانية، سعيا لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي التي تتضمن المنتج الطبي والتعليمي والأثاث والأجهزة والتمويل الاسكاني الذي يشمل كل المواد والأعمال الإنشائية والمخططات والتراخيص والإشراف والعقار المحلي، إلى جانب التمويل التجاري من خلال منتج الضمان المالي، بأفضل وأيسر الطرق وأسهل الخدمات عبر مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية بما يحقق للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية عادل الرشود، إن الحملة تعبر عن حرص «بيتك»على منح العملاء ميزات خاصة للتمويل الإسكاني ومنها، تمويل العقار السكني الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية والتي تهدف بمجملها إلى توفير حلول متكاملة تماشيا مع احتياج العملاء ونوع العقار، وإلى خدمة تمويل كل احتياجات ومتطلبات العملاء من المواد والأعمال الإنشائية بالأقساط المريحة.



وأضاف: توفر الحملة ميزات خاصة أخرى للتمويل الاستهلاكي ومنها خدمات تمويل مستلزمات الأثاث والمفروشات والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية الجاهزة والمصنعة واكسسواراتها، بالإضافة إلى مشاركة «بيتك» في منح التمويل لتحقيق طموحات العملاء التعليمية والاستفادة من أفضل الفرص التعليمية من خلال منتج التعليمي والأكاديمي لتوفير مقاعد دراسية لدى الجهات ذات الصلة وبنظام الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى تصميم «بيتك» لخدمات تمويلية للرعاية الطبية لتغطية نفقات العلاج والخدمات الطبية، بجانب منتج التمويل مقابل ضمان مالي من خلال الحجز على ودائع ثابتة أو حساب التوفير الشخصي للعميل، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء.



وأشار الرشود الى أن الحملة التمويلية تستمر لغاية منتصف شهر سبتمبر 2022، وتقدم أفضل وأكبر المزايا على مستوى السوق مع نخبة من الموردين المتخصصين في المجالات ذات الصلة، ومزايا ائتمانية منها: استحقاق القسط الاول بعد 12 شهرا من التعاقد للتمويل الإسكاني و6 شهور للتمويل الاستهلاكي، فيما يصل الحد الأعلى للتمويل الإسكاني الى 70 ألف دينار، ومدة الائتمان تصل إلى 15 عاما، و25 ألف دينار للتمويل الاستهلاكي ومدة ائتمان تصل لغاية 5 سنوات مع تمتع العميل بخدمة إمكانية تأجيل القسط وفرصة إعادة ترتيب المديونية مستقبلا، المتوافرة من خلال الفروع والمعارض في مختلف مناطق الكويت.



وأكد انه حرصا من «بيتك» علي تقديم خدماته لعملائه بشكل مميز وبما يواكب التكنولوجيا المالية يطرح خدمة التمويل الالكتروني «الرقمي» الذي يتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية الكترونيا، حيث يتمكن العميل من تفعيل الخدمة لدى الأجهزة الآلية التابعة لهيئة المعلومات المدنية والمتوافرة بالفروع التالية: فهد الأحمد - الصباحية - سعد العبدالله - حطين - الفنطاس - سلوى -عبدالله المبارك - الرحاب - الفيحاء - الأندلس، وذلك بتنفيذ طلب التمويل بكل مراحله بشكل آلي بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد واختصار زمن إنجاز معاملات عملاء «بيتك».



ونوه إلى أن الحملة تساهم في تحريك السوق عبر تنشيط مبيعات التجار وتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز التعاون مع الموردين عبر قنوات التعامل وعلاقات الشراكة الممتدة مع «بيتك» والارتقاء بمستوى الخدمة بما يحقق رضا العملاء عبر أفضل مستويات الخدمة ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.