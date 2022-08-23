قال رئيس مجلس إدارة شركة ميم المالكة لسوق ميم المركزي الشيخ عبدالسلام الحاج، إن السوق استطاع أن يحقق حضورا لافتا في الكويت متقدما على غيره من الأسواق المشابهة، وذلك بتنوع أقسامه ونوعية المنتجات المقدمة، لاسيما ان الاسعار بالسوق مخفضة، وفي إطار دينار ونصف دينار.



وأشار الى أن سوق ميم يتميز بموقعه وأصنافه المتنوعة ملتزم بالنوعية والجودة فيقدم المنتجات بصورة راقية وشكل مميز ليكسر بذلك النمط المرتبط في ذهنية المستهلك برداءة المنتج مع انخفاض السعر ويجدد السوق الكويتي ليربط بين الجودة والسعر والشكل الجذاب. وأضاف الحاج أن هناك أقساما مفتوحة في السوق «كميم فاشن» للملابس والشنط والأحذية الراقية والمتناغمة مع متطلبات الموضة، علاوة على «ميم هوم» والذي يعد نقلة نوعية في عالم الأثاث، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المصاحبة كعطور مختار وعبايات مريم وإلكتوفيجن ودريم ريم ومفروشات العز وكلها تأتي تلبية لطموحات العملاء.



وأشار الحاج الى أن مساحة السوق تبلغ 16 ألف متر ويتميز بديكور راق جدا، حيث أشار الى أن رغبتنا من البداية في خلق مناخ تسوق جديد في الكويت والمنطقة والجمع بين التسوق والمتعة ليصبح السوق ليس لشراء الاحتياجات وحسب، بل يكون متنفسا للأسرة، وهذا مسار جديد يدخل على هذا النوع من الأسواق يجمع بين التسوق والمتعة.



وقال الشيخ الحاج «الكويت هي المحطة الأولى لسوق ميم المركزي وفي الطريق للتوسع واستنساخ التجربة الناجحة وتعميمها في أكثر من دولة خليجية وعربية».