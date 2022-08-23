شنت طائرات روسية 11 غارة جوية على الأقل استهدفت منطقة خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها بين موسكو وأنقرة، في محيط إدلب، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن المدينة.



وحذر فريق «منسقو استجابة سوريا» الإغاثي من أن المنطقة واحدة من أكبر المناطق التي تضم مئات الآلاف من المدنيين، وأن أكثر من 700 ألف مدني مهددون بالنزوح إلى المجهول نتيجة الغارات الجوية التي تستهدف محيط ادلب وريفها.



وطالب الفريق بوقف الغارات المتكررة على السكان المدنيين بشكل فوري، معتبرا أن توسيع نقاط القصف الجوي بالقرب من مخيمات النازحين في كافة المناطق كونها تصنف ضمن جرائم الحرب.



وقال الفريق إن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من 4.3 ملايين نسمة أكثر من نصفهم نازح ومهجر قسرا، إضافة إلى عدم القدرة على استيعاب حركة النزوح الصامتة من مناطق ريف إدلب الشرقي وريف حلب.



وقالت مصادر محلية بحسب موقع تلفزيون «سوريا» إن الطيران الروسي شن 11 غارة جوية وإن إحدى الغارات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة.