عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال طرحت ممارسة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات مراقبة أمنية لمواقعها وان الموعد المقرر لإيداع العطاءات «تاريخ الاقفال» 12 سبتمبر المقبل والاجتماع التمهيدي للاستفسار عن الممارسة 29 أغسطس الجاري بمبنى الوزارة.

وقالت المصادر إن طرح هذه الممارسة للشركات المحلية المسجلة في جهاز المناقصات العامة والمتخصصة في مجال أعمال الممارسة وفقا لما ورد في تفاصيل وثائقها.

من جهة اخرى، أظهرت احصائية أصدرتها وزارة الأشغال العامة أن إجمالي فرش الاسفلت على شبكات الطرق الداخلية خلال الفترة من 10 الى 17 أغسطس الجاري في مناطق أبوفطيرة والصباح الصحية والفردوس بلغت 22.440 مترا مربعا.