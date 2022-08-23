دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة تفتيش واسعة أمس بالتنسيق مع فريق التدخل السريع في بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة على محافظة العاصمة كل في مجال اختصاصه.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الحملة تأتي استمرارا لاستراتيجية الفريق في ضبط العقارات المخالفة التي تتركز فيها بيوت الصفيح والعشوائيات التي تشكل خطورة على الشبكة.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن قطع التيار عن عدد من العقارات ذات التمديدات المخالفة، مشيرا إلى انه سيتم تكثيف الحملات وخاصة في محافظات الشمالية والعاصمة تحديدا التي تعتبر واجهة البلاد، وكذلك الفروانية التي تعتبر ذات كثافة سكانية مرتفعة وتحوي العديد من التعديات.

وشملت الحملة جولة ميدانية على منطقة الري الصناعية لرصد التعديات، وتم فصل التيار الكهربائي بشكل جزئي عن العقارات المخالفة في القسائم الصناعية، كما تم توجيه إنذارات لإحدى الشركات التي يقوم عمالها على هدر المياه عبر غسل الواجهات دون استخدام المرشدات ما يخالف قرارات الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح أن مجمل المخالفات التي تم تسجيلها خلال الشهر الجاري بلغت 35 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة لهذا الشهر تنوعت ما بين تمديدات مخالفة وسرقة تيار ومياه وتغيير مصهرات وغيرها.

وأوضح أن الفريق مستمر في عمليات الرصد على العقارات التي يوجد فيها أبراج للاتصالات في السكن الخاص لمخالفتها قرار البلدية وقرارات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بخرائط التمديدات.