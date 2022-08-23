قدم سفيرنا لدى قطر خالد المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأشاد السفير المطيري في اتصال هاتفي مع (كونا) عقب تسليم نسخة من أوراق اعتماده بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص القيادتين الحكيمتين في كل من الكويت وقطر على تمتينها وتعزيز أواصرها عبر التوجيهات السامية واللقاءات المتواصلة على جميع المستويات.

وأكد حرص المسؤولين في البلدين على ضرورة الارتقاء بتلك العلاقات الأخوية في مختلف المجالات وترسيخ التعاون الدائم والتنسيق المستمر في جميع المحافل الإقليمية والعربية والدولية.



وقال ان وزير الخارجية القطري أشاد بمستوى العلاقات القائم بين بلاده والكويت، وحرص قيادتي البلدين على تطويرها بما يلبي طموحات ورغبة الشعبين الشقيقين في مزيد من التعاون والتلاحم.