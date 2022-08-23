أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حرصه على دعم مجلس الشباب الكويتي وتذليل جميع العقبات أمامه لإنجاح عمله لخدمة الشباب.

وقال الوزير المطيري في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس واعضاء المجلس ان للشباب دورا محوريا في تنمية المجتمع باعتبارهم أهم وأكبر الطاقات البشرية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، فضلا عن اسهاماتهم في المجالات التطوعية والإنسانية في منظمات المجتمع المدني.



وأكد أهمية وجود رؤية واضحة في المجلس لتحقيق متطلبات الشباب وآمالهم في الارتقاء بالعمل الشبابي وتطويره وتعزيز دورهم في نهضة بلادهم حاثا اياهم لبذل خالص الجهود واضناها لتعزيز العمل الشبابي في البلاد.