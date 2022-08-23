تسببت الأمطار الغزيرة في عدد من دول العالم في سقوط مئات الضحايا، فضلا عن أعداد أكبر من المصابين. ففي اليمن قالت مصادر محلية وسكان إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بمحافظتي عمران وحجة في شمال البلاد. وفي السودان أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في ست ولايات بالبلاد بسبب السيول والفيضانات، التي أودت بحياة 80 شخصا في البلاد.



أما في موريتانيا، فقد أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية مصرع أربعة أطفال غرقا في مدينة سيل ابابي فيما قال مسؤول في إدارة الكوارث في أفغانستان أمس الاثنين إن 20 على الأقل لقوا حتفهم في سيول بإقليم لوجار وسط أفغانستان فيما أصيب 35 خلال الثماني والأربعين ساعة السابقة. وفي باكستان، لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 145 آخرون في فيضانات عارمة، حسبما أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.



أما في الهند، فقد لقي عشرات الأشخاص حتفهم في السيول التي ضربت البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد إلى 50 شخصا. أما في الصين، فقد ارتفع إجمالي عدد ضحايا السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة تشينغهاي إلى 26 شخصا، حتى مساء الأحد.