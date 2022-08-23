أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن أفراد طاقم رحلة الكويتية رقم KU117 المتجهة من الكويت إلى مدينة نيويورك، أمس الأول الأحد 21 الجاري، تميزوا بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت أثناء الرحلة التي كانت بقيادة الكابتن عبدالوهاب الغانم والكابتن زهير بيضون، مشيرة إلى أن الطاقم أدى واجبه بكل احترافية ومهنية ما جعل كل فرد منهم يستحق الشكر الجزيل.



وقالت «الكويتية» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن ما أبداه الطاقم من سرعة في التعامل مع حالة الولادة جاءت نظرا إلى التدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها، الأمر الذي يجعلهم على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة.