أصدرت قيادة ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، تعليمات داخلية جديدة، كما اتخذت سلسة من الإجراءات لمواجهة استمرار استهداف المسيرات التركية لقادتها ومقارها في شمال شرقي سورية.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصدر مقرب من «قسد» إنها نقلت أبرز قادتها إلى منازل ومواقع آمنة «غير عسكرية» داخل المدن الكبيرة في شمال شرقي سورية.



ومنع العشرات من قادة «قسد» وكوادر «حزب العمال الكردستاني -PKK» من التنقل والخروج من داخل الأحياء والمدن الكبيرة خلال الأسبوع الماضي لتفادي الضربات الجوية التركية، وفقا للمصدر.



وتعمل «قسد» حاليا على تجهيز مقار جديدة داخل الأحياء والأبنية السكنية، لنقل من تبقى من قادتها البارزين خلال الأيام القادمة، وفقا للمصدر.



وبحسب المصدر، فإن قادة وعناصر «قسد» تلقوا تعليمات صارمة بمنع استخدام الهواتف المحمولة، وخاصة الحديثة تحت طائلة المحاسبة والخضوع للتحقيق.



ويعتمد قادة «الإدارة الذاتية» على هواتف صغيرة غير مزودة بخدمة تحديد الموقع (GPS) في إجراء اتصالاتهم والتواصل فيما بينهم، ومع ذلك يلجأ العديد من القادة لتغيير دائم لأرقام هواتفهم وأجهزتهم المحمولة والاعتماد على طرف ثالث للتواصل لتفادي عمليات التعقب.



وأصدر مكتب الدفاع في ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، المعلن عنها من طرف واحد في التاسع من اغسطس الجاري، تعميما يمنع استخدام القادة والعناصر العسكريين للهواتف المحمولة بكافة انوعها.



وقال مكتب الدفاع إن المخالفين سوف يتعرضون لمصادرة الهاتف ودفع غرامة قدرها 300 ألف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة يتحول للانضباط ويفرض عليه عقوبات جزائية.



وسمح التعميم باستخدام العسكريين للهواتف غير الذكية لمرة واحدة في يوم الجمعة من كل أسبوع.



وقتل قيادي في «قسد» مساء فجر الأحد، بهجوم لمجهولين على سيارته في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية.



ومنذ مطلع الشهر الجاري، شهدت عدة مدن وبلدات على طول الشريط الحدودي شمالي الحسكة، قصفا متبادلا بين «قسد» والجيش التركي، الذي تواصل مسيراته استهداف قياديي وعناصر «قسد» شمال شرقي سورية.