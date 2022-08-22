أمير زكي



عن امر وكيل نيابة العاصمة تم تسجيل قضية بتصنيف جنايات ضد مواطن ولصالح وافد مصري يعد من ابرز المشاهير المصريين على التيك توك، وذلك بعدما اخطر وكيل النائب العام بأنه بين الإصابات التى لحقت بالمجني عليه وجود كسر في القدم. يشار الى ان للوافد مقاطع تبرز التعامل الطيب من قبل المواطنين مع الوافدين، وهو يعمل في توصيل الطلبات، وسبق ان تمت استضافته في برامج تلفزيونية محلية لشهرته الواسعة ومقاطعه الطيبة وطرحه البسيط.



وحول تفاصيل القضية والتي حملت رقم 19 / 2022، فإن الوافد الذي يسكن في حولي ابلغ عن تعرضه للضرب في منطقة بنيد القار بالقرب من مطعم، مشيرا الى ان مواطنا حسب ادعائه اعتدى عليه بالضرب المبرح، فطلب منه ان يحضر تقريرا طبيا فجاء بتقرير يفيد بكسر في قدمه اليمنى، وعلى اثر ذلك تم الاتصال بوكيل النائب العام، وافاد بأنه تم تسجيل قضية مع أمر بضبط واحضار المدعى عليه .



يذكر ان الوافد قال انه لم يسبق ان شاهد المدعى عليه من قبل، مشيرا الى ان المواطن سأله اذا ما كان هو المشهور وحينما اجاب بنعم حمل المواطن (طابوقا) وضربه به، وقد تدخل مواطنون وحالوا دون الاستمرار في ضربه.