كشف د. نبيل عبد المقصود الطبيب الخاص بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والذي قبَّلَت يده أمام الجميع خلال مشاركتها في مهرجان قرطاج بتونس قبل يومين، تفاصيل جديدة.

وقال إن شيرين من القوى الناعمة لمصر ولها شعبيتها الجارفة لموهبتها وصوتها الفريد والجميل، مضيفا أنه فوجئ بالأعداد الهائلة التي حضرت حفل المطربة في مهرجان قرطاج والتي تقدر بنحو 15 ألف شخص من كافة الدول، مشيراً أن المطربة المصرية كان لها حضور طاغ وتصرفت بعفوية وتلقائية وكان موقفها بتقبيل يده دليل على ذلك.

وأضاف أن شيرين كانت تعاني من مشكلة مع طليقها وبالطبع أثرت عليها وكان دوره أن يقف بجانبها ويدعمها نفسياً للوصول إلى الطريق الصحيح وتعود إلى سابق عهدها كفنانة متألقة تسعد الملايين بأغانيها وفنها.

وأشار إلى أن الفنانة وخلال أزمتها الأخيرة تواصلت معه وطلبت مساعدته طبيا وصحيا ومارس دوره كطبيب ووضع لها الأسس السليمة لكي تعود لحالتها الصحية والذهنية وبكامل طاقتها الإيجابية، مشيرا إلى أنه تحدث معها ودعمها بطاقة كبيرة كي تتخلص من أزمتها كما قام بتشجيعها للتخلص من الخوف والقلق الذي كانت تعيش فيه.

الطبيب والصديق والأخ

وأضاف أن شيرين كانت لديها رغبة في العودة إلى ما كانت عليه قبل سنوات طويلة وطلبت منه دعمها في ذلك وكان لها بمثابة الطبيب والصديق والأخ والوالد الذي يزيل من داخلها أي مشاعر سلبية وإحباطات جراء تداعيات أزمتها.

ونفى طبيب شيرين إدمانها لأي نوع من الأدوية المهدئة، مشيراً إلى أن الفنانة كانت ستنتهي فنيا وإنسانيا وكان لابد من انتشالها من كل ذلك للمحافظة على موهبة فنية كبيرة تمثل صوتا لمصر.

وقال إن الفنانة ما زالت تسير على خطوات للعلاج وسترونها قريبا بالشكل الذي تعود عليها الجمهور مشيرا إلى أن سبب وزنها الزائد يرجع لكونه سلوك طبيعي راجع للإفراط في تناول الطعام للهروب من الأزمات.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد فاجأت الحاضرين للحفل الذي أحيته في مهرجان قرطاج بتونس في الساعات الأولى من صباح الأحد باصطحابها لطبيبها الخاص وتقبيل يده على المسرح وأمام الجميع.

شكر واجب

وحرصت الفنانة خلال مشاركتها في حفل ختام الدورة الـ 56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي على توجيه الشكر لطبيبها الذي أصر على مرافقتها من القاهرة إلى تونس لتقديم الدعم النفسي لها، حيث قالت إنها كانت متخوفة من العودة للغناء مرة أخرى بعد أزمتها الأخيرة وخائفة من مواجهة الجمهور، لكنه طمأنها وشجعها على العودة وتعهد بمرافقتها ليكون بجوارها .

وحرصت شيرين على تقبيل يد طبيبها وشكرته على مساندتها خلال أزمتها الأخيرة، وقالت "أحب أشكر دكتوري هو اللي عالجني بجد، وقبل أسبوعين قولتله مش هطلع أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي".

وقامت الفنانة وبعد تقديم طبيبها أمام الجمهور بتقبيل يده وسط تصفيق حاد وحار من الجميع.