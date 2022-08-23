تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وبحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.

وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد القطري المرافق.