الوهم البصري هو صورة مثيرة للانحناء للعقل ومذهلة للغاية وتغير شكل كائن أو رسم أو أشخاص يتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

يمكن للدماغ البشري العادي أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مكونًا تصورًا مختلفًا من كل زاوية. يمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الذكية في رسم تخطيطي من ثمانينيات القرن التاسع عشر لكلب بوجه رجل مخفي داخل الصورة.

نشأت الصورة أعلاه في ثمانينيات القرن التاسع عشر باعتبارها أحجية صعبة وتم تصميمها للأطفال، يطلب منك هذا الوهم البصري أن تجد وجه مالك الكلب مخبأً داخل رسمه التخطيطي. يُظهر هذا الوهم البصري رسمًا تخطيطيًا لكلب مخبأ فيه وجه رجل. لذا ، فإن الجزء الأصعب من هذا الوهم البصري هو تحديد وجه الرجل.

وقد تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون التجسس على الوجه المخفي داخل شعر الحيوان.

ألق نظرة فاحصة على رسم الوهم البصري هذا وحاول تحديد وجه الرجل المخفي داخل رسم الكلب. قد يبدو من الصعب جدًا العثور على وجه الرجل ، ولكن إذا قمت بإمالة الصورة في الجانب الأيمن لأسفل ، فقد يساعدك ذلك. يمكن رؤية وجه مالك الكلب في المركز مخفيًا في أذن الكلب.

لقد تم الادعاء أنه إذا تمكنت من التعرف على وجه الرجل المخفي داخل صورة الكلب في 15 ثانية فقط ، فقد يكون ذلك علامة على ذكائك غير العادي. تشير الدراسات إلى أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة ، كلما كنت أكثر ذكاءً.