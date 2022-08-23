أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية عن البدء في مشروع كفالة 500 طالب من الايتام والفقراء الدارسين بالمرحلة الابتدائية في المدارس التابعة للأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.



وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل: إن المشروع يأتي في ضوء اهتمام الجمعية بتعليم الفئات المحتاجة في الدول الاسلامية وعلى رأسهم الأيتام وأشد القرى فقرًا وحاجة، لتعزيز البيئة التعليمية المناسبة، والحفاظ على هويتهم وزرع القيم والانتماء والوسطية وتوفير فرص تعليمية لهم في أعرق مؤسسة دينية والمساهمة في عملية البناء والنهضة والدعوة ومد يد التعاون مع الأزهر الذي خرّج أجيالا يفتخر ويعتز العالم الاسلامي بها، فقد تركوا بصمات واضحة المعالم في نشر الوسطية والتصدي للغلو والإرهاب واعطاء الصورة المشرقة عن الإسلام وكانوا نعم سفراء الخير ونشر الكلمة الطيبة

وأوضح العبد الجليل أن مشروع الكفالة يتضمن دعم الطلاب بالمصروفات الدراسية والأدوات والمستلزمات المدرسية، بما يساعدهم على التحصيل العلمي الجيد، وتحقيق التميز الدراسي، ليكونوا في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم حاملين أمانة العلم ونشر الدعوة.

لافتاً إلى استمرار الجمعية في دعم مختلف المشروعات التي من شأنها دعم الإنسان وتعليمه وبناءه وتطويره، بما يسهم في إعداد جيل متعلم ومؤهل لتحسين أوضاعه الحياتية.

وأشار رئيس الوقف الإنساني إلى أن مشروعات كفالة الطلاب الأيتام والفقراء، من الحسنات الجارية والصدقات الباقية والعلم الذي يُنتفع به، متوجهاً بالشكر والدعاء لكل من مد يده بالعون والمساعدة لتلك الفئات شديدة الاحتياج، والمجال مفتوح لمن اراد المساهمة في هذا المشروع سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.