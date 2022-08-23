اعلن مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن طرح الجمعية لمشروعها الخيري الجديد (رغيف خبز للايتام والفقراء باليمن ) .

واوضح الفيلكاوي ان الجمعية تطرح هذا المشروع للاسهام في تأمين رغيف الخبز لاكثر من عشرة الاف فقير وعدد من اسر النازحين وللأيتام وأسرهم من أهل القرآن في اليمن بتكلفة تزيد على عشرة الاف دينار كويتي، مشيرا الى جملة من الاهداف الانسانية والخيرية ابرزها:

• توفير رغيف الخبز لسد حاجة الفقراء والمحتاجين .

• المساهمة في توفير بعض المتطلبات الأساسية للحياة .

• إدخال البهجة والسرور وتخفيف العبء المادي والنفسي عن الفقراء والايتام واسرهم ، مبينا ان مشروع رغيف الأيتام – اليمن يمكن المساهمة فيه بأي مبلغ وتجوز فيه المساهمة من اموال الزكاة.

وقال : ومن يرغب في المساهمة يتواصل مع مندوبي الجمعية او من خلال موقعنا الالكتروني لدعم هذا المشروع ، واعدا بالمزيد من مشاريع العطاء الخيري في كويت الخير، وللراغبين في المساهمة الدخول على هذا الرابط

رابط التبرع

https://almanabr.org

وترخيص مشروع رغيف للأيتام رقم (خ 16 / ت ج خ1/ 2022)