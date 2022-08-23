سعد العتيبي: هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الخيرية

شارك وفد من نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي برئاسة الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد مرزوق العتيبي، ومدير إدارة الإغاثة خالد مبارك الشامري بملتقى رعاية الأيتام الذي أقيم في تركيا.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد مرزوق العتيبي: إن المؤسسات الخيرية والإنسانية في كثير من البلدان بدأت بالتفكير في الرعاية الشاملة لليتيم من خلال إنشاء المراكز المتخصصة في رعاية اليتيم بصورة أكثر تطوراً، وبإشراف يومي من خلال الطاقم التربوي داخل هذه المراكز المنتشرة في أرجاء المعمورة.

وأكد العتيبي أن الانتقال من مرحلة الرعاية الجزئية إلى الرعاية الشاملة في المؤسسات الإنسانية هو أمر جيد في ظل توفر الأدوات التي تساعد المنظمات على تقديم تلك الرعاية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا تعد من أفضل الوسائل التي تعين المؤسسات على ذلك.

وأوضح العتيبي أن مشروع إيواء لرعاية الأيتام وأسرهم في الأردن هو نموذج تقدمه نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي تسعى من خلاله لتأهيل الأيتام وأسرهم وإيجاد بيئة خصبة لتنميتهم وتمييزهم، مبيناً أن نماء الخيرية سخرت التكنولوجيا في متابعة الأيتام من خلال تطبيق لإدارة دور الإيواء وهو الأول من نوعه لمتابعة الأيتام.

وبين العتيبي أن ما دعا إلى هذا التطبيق هو إشكاليات عوائق جغرافية وقانونية وأخرى خاصة بالوقت، فاليوم الإدارة التنفيذية في مكان وإدارة المؤسسات تكون في مكان آخر، وعنصر الجغرافيا من أكثر المعضلات في إدارة الأيتام، أما عن الإشكالية القانونية فقد تجد أن الأيتام في بعض المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها مثل غزة، أما عائق الوقت فالإدارة المتواجدة بالكويت لا تستطيع زيارة الأيتام في دور الإيواء يومياً وبالتالي كان هذا التطبيق لحل هذه المشكلات.

وأشار العتيبي إلى أن فكرة دور الإيواء بدأت في عام 2012 بعد الأحداث السورية لكفالة الأيتام وأسرهم داخل عمارات سكنية بدأت بكفالة 88 أرملة بأيتامها، حيث تقدم نماء لها الرعاية المعيشية والتعليمية والصحية، وكانت هذه الدور مستأجرة إلى أن بدأ التفكير في استملاك دور للإيواء لرعاية الأيتام، وبالفعل تم استملاك 3 مبانٍ، بل وبدأنا نشعر اليتيم أن عليه واجباً تطوعياً من خلال مساعدة المحتاجين، وبالفعل أنشأنا من الأيتام فريق "الراحمون" الذين يساهمون في توزيع السلات الغذائية والمشروعات الموسمية على اللاجئين والنازحين السوريين.

وقال العتيبي: إن التطبيق هو الأول من نوعه يحتوي على الدور الموجودة في الأردن، وكل بناية يعرض التطبيق فيها كل البيانات التفصيلية للأيتام وأسرهم وبه صور الأيتام وسجل اليتيم بالكامل ومستواه التعليم وحفظه للقرآن ومتابعة الأمهات والأبناء وخروجهم ودخولهم من الدور، فالتطبيق يحتوي على 3 واجهات واجهه للإدارة، وثانية للمشرف، وأخرى للأم، ونحن الآن بصدد إعداد واجهة للمتبرع، مؤكداً حرص نماء الخيرية على اتباع سياسة الخصوصية في عرضها للأيتام، فواجهة الإدارة تحتوي على كل شيء، وستكون واجهة المتبرع تحتوي فقط على اليتيم الذي يقوم بكفالته أو الأسر التي يقوم بكفالتها، فحماية المعلومات ركيزة أساسية في التصميم.

وأعلن العتيبي أن المشروع القادم الذي ستتبناه نماء الخيرية هو إنشاء مدرسة متكاملة من الروضة إلى الثانوية العامة، وهذه المشروعات بنيت على أساس تنموي متكامل.